Violenza a Messina: furiosa lite sul Viale Europa, giovane in ospedale

Pomeriggio violento a Messina sul viale Europa. Per cause ancora in corso di accertamento, è divampata una lite che ha coinvolto più persone e che ha provocato il ferimento di un giovane che è finito in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato che stanno ricostruendo la dinamica della rissa. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza installate nell’area nei pressi del Viale Europa.