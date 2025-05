Messina, al via la formazione contro le molestie sui mezzi pubblici

StrettoWeb

Nell’ambito della campagna “MEZZIPERTUTTə”, promossa dall’associazione Road to 50% e supportata dal Comune di Messina, ha preso il via oggi a Messina la fase di formazione degli operatori d’esercizio e della mobilità di ATM e di Messina Social City, volta a garantire maggiore sicurezza e rispetto sui mezzi pubblici, riconoscendo e contrastando il fenomeno delle molestie a bordo del trasporto pubblico locale. La campagna nazionale “MEZZIPERTUTTə”, già presentata in occasione dell’ultima Settimana della Mobilità Sostenibile, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire strumenti concreti per sapere come intervenire in caso di molestie. Slogan come “La mano usala per fermare l’autobus” e “Gli occhi tienili sul finestrino” sottolineano l’impegno a promuovere un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le persone che utilizzano il trasporto pubblico.

La campagna prevede anche un percorso formativo

La campagna prevede anche un percorso formativo, per il personale ATM e Messina Social City impegnato nel trasporto, ideata per fornire agli autisti e al personale a contatto con il pubblico le competenze necessarie per riconoscere e affrontare efficacemente episodi di molestia.

La soddisfazione di Basile

“Questo percorso formativo mira a fornire strumenti adeguati e concreti per intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di molestie o eventuali situazioni di disagio”, dichiara il sindaco Federico Basile, che aggiunge: “prevenzione e formazione sono le parole chiave per promuovere la cultura del rispetto. Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e centri antiviolenza possa generare un impatto reale e tangibile”.

Il progetto, infatti, è il frutto di una stretta collaborazione con i Centri Antiviolenza di Messina, Evaluna e Cedav, che contribuiranno con la loro expertise a fornire al personale preposto le tecniche e gli strumenti giuridici più idonei.

Le parole di Cannata

“Con l’avvio della formazione, stiamo concretamente lavorando per creare un ambiente dove ogni passeggero e passeggera si sentano protetti e rispettati”, aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, che prosegue: “non si tratta solo di reagire ex post, ma di prevenire, sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto. Ringrazio il management di ATM e di Messina Social City per la disponibilità, un cammino condiviso verso una citta più equa e inclusiva”.

Le parole di Grillo

Anche Carla Grillo, presidente di ATM, esprime grande soddisfazione per l’iniziativa: “come ATM Messina, il nostro impegno è tangibile: stiamo trasformando i nostri mezzi di trasporto in spazi sicuri e inclusivi per tutti. L’avvio di questa formazione specifica per il nostro personale non è solo un obbligo, ma una priorità che riflette i valori di rispetto e pari opportunità in cui crediamo fermamente. Stiamo dotando i nostri autisti e operatori delle competenze necessarie per intervenire proattivamente e con fiducia in ogni situazione di disagio, garantendo un servizio di trasporto pubblico dove la sicurezza non è un’opzione, ma una certezza”.

Le parole di Asquini

Il presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, conferma il pieno appoggio all’iniziativa: “il progetto ‘MEZZIPERTUTTə’ è fondamentale per la comunità, e come Messina Social City siamo entusiasti di applicarne i principi al contesto del trasporto scolastico. I nostri mezzi sono luoghi dove i più piccoli dovrebbero sentirsi sempre al sicuro. Per questo investire nella formazione del nostro personale significa proteggere ulteriormente i nostri fruitori e insegnare loro, fin da subito, il valore del rispetto reciproco. È un altro passo concreto e necessario per continuare a garantire che il viaggio da e verso la scuola sia un’esperienza serena e priva di preoccupazioni per ogni studente e famiglia”.

L’opinione di Vignetti

“Formare il personale del trasporto pubblico per riconoscere e affrontare molestie e violenze è un altro passo concreto verso città più giuste e sicure per tutte. È così che garantiamo la libertà di movimento e la sicurezza di chi ogni giorno si sposta a Messina. Dopo la fase di sensibilizzazione grafica e la raccolta dati, la campagna #MezziPerTutte continua per rendere il trasporto pubblico uno spazio realmente accessibile. Da settembre porteremo questo impegno anche nelle scuole perché il cambiamento si costruisce insieme, ogni giorno”, così la presidente di Road to 50%, Arianna Vignetti.