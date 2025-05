Messina, folla di fedeli per la processione di Santa Rita

StrettoWeb

Tantissimi fedeli a Messina per la processione di Santa Rita. L’arcivescovo Giovanni Accolla ha benedetto le rose ed a seguire si è svolta la tradizionale processione della statua lungo le vie limitrofe al santuario di via Santa Marta. Nel corso della giornata sono stati distribuiti i panini benedetti, assieme alle marmellate e al miele prodotto dai ragazzi delle case di accoglienza dell’associazione S. Maria della Strada.

La Santa nacque a Roccaporena verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza aveva una forte fede in Cristo ma, i genitori la diedero in sposa. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena a Cascia. Visse per circa 40 anni nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni di vita, portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù. Morì il 22 maggio 1457.