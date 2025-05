Messina-Foggia, richiesti i maxi-schermi in piazza per i Playout

StrettoWeb

“I consiglieri comunali Rinaldo Raffaele e Salvatore Caruso, appartenenti al gruppo consiliare Con De Luca per Basile, chiedono ufficialmente l’installazione di maxi-schermi in Piazza Duomo in occasione delle due partite valevoli per i Play Out di Serie C tra ACR Messina e Calcio Foggia, previste per venerdì 10 maggio (andata a Messina) e venerdì 17 maggio (ritorno a Foggia). Alla luce del trend di vendite già registrato e dichiarato ufficialmente con un comunicato dalla stessa società per la gara d’andata al San Filippo, con un numero crescente di biglietti venduti e la concreta possibilità di un sold out dei posti predisposti da ACR Messina, riteniamo opportuno valutare l’installazione di un maxi-schermo in Piazza Duomo per il match casalingo, così da permettere anche a chi non riuscirà ad accedere allo stadio di seguire la partita in un contesto sicuro, condiviso e pieno di entusiasmo“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dai consiglieri comunali Rinaldo Raffaele e Salvatore Caruso.

“Per quanto riguarda la gara di ritorno a Foggia, che vedrà la nostra squadra giocare fuori casa in un match che potrebbe decidere le sorti della permanenza in Serie C, l’installazione del maxi-schermo rappresenterebbe un’opportunità fondamentale per unire la tifoseria messinese, trasformando Piazza Duomo in un cuore pulsante di tifo e partecipazione cittadina. – si legge ancora nella nota – In passato, eventi pubblici analoghi hanno già dimostrato la capacità della nostra città di vivere momenti collettivi con maturità e passione, basti ricordare l’entusiasmo e l’atmosfera positiva in occasione della vittoria del cantante messinese Alberto Urso, quando Piazza Duomo si trasformò in un luogo di festa con grande partecipazione collettiva piena di entusiasmo e calore umano.

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale e l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro sapranno accogliere con sensibilità questa proposta, offrendo alla cittadinanza un’occasione concreta per esprimere il proprio attaccamento alla squadra e alla città.

L’invito a ritrovarsi tutti insieme in Piazza Duomo il 17 maggio per tifare Messina è naturalmente subordinato all’approvazione di questa richiesta, ma confidiamo che, come già accaduto in passato, si possano creare tutte le condizioni per un evento bello, sicuro e partecipato“, concludono.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.