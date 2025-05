Messina: firmato importante protocollo d’intesa per la raccolta differenziata, si punta al 65%

StrettoWeb

È stato siglato oggi a Messina un nuovo Protocollo d’intesa dal Comune di Messina, da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, da Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e dall’Università degli Studi di Messina. A firmarlo sono stati Federico Basile, sindaco di Messina; Giovanna Spatari, rettoredell’Università degli Studi di Messina; Mariagrazia Interdonato, presidente Messinaservizi Bene Comune SpA; e Luca Piatto, direttore rapporti territoriali CONAI su delega del vicedirettore generale CONAI Fabio Costarella. L’evento si è svolto al Rettorato dell’Università, in occasione della cerimonia di apertura del Festival della Sostenibilità 2025 – Messina 2030 e UniMe SUstainibaility Day, nell’ambito di “SostenibilMEnte” nato dalla collaborazione tra il Comune di Messina e l’Università degli Studi di Messina.

Progetto

Il progetto nasce nell’ambito del Piano straordinario Città Metropolitane promosso da CONAI, che coinvolge le sette principali città del Centro-Sud (Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania e Reggio Calabria) cui è pronta ad aggiungersi l’ottava, Genova, e si inserisce all’interno del percorso avviato da Messinaservizi e dall’Amministrazione Comunale, che ha già condotto la città di Messina a importanti risultati su scala nazionale.

Importanti risultati sulla differenziata

Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2024, per percentuale di raccolta differenziata nel 2023 Messina è al 7° posto a livello nazionale e al 1° posto nel Sud Italia, tra le città con più di 200.000 abitanti, e nel 2024 ha fatto ulteriori passi avanti raggiungendo il 58,57%. Il protocollo d’intesa siglato oggi rappresenta la concretizzazione di quanto già presentato lo scorso 20 febbraio, durante la giornata dedicata ai Consorzi di filiera dell’evento “65% e Oltre!”, organizzato da Messinaservizi al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

La soddisfazione di Basile

“Il Protocollo firmato oggi rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una Messina più moderna, responsabile e sostenibile. È il frutto di un lavoro condiviso che coinvolge amministrazione, partecipate, consorzi e Università, con un obiettivo chiaro: fare della raccolta differenziata una pratica consapevole e diffusa. La nostra città ha già dimostrato di poter raggiungere risultati importanti, ora vogliamo consolidarli e migliorarli, puntando su una cittadinanza sempre più protagonista del cambiamento» afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

CONAI fornirà supporto tecnico per ottimizzare il sistema di raccolta

CONAI fornirà supporto tecnico per ottimizzare il sistema di raccolta, monitorando costantemente le performance e suggerendo interventi mirati. Si occuperà anche di contribuire alla progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione per sensibilizzare studenti, personale universitario e cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi. Monitorerà inoltre le frazioni raccolte attraverso analisi merceologiche per migliorare la qualità dei materiali riciclati. E contribuirà all’ottimizzazione logistica dei servizi di raccolta nel campus e nelle aree urbane, garantendo efficienza e riducendo gli sprechi.

“Un passo importante verso una gestione più efficace dei rifiuti di imballaggio in un’area urbana complessa come quella di Messina”, afferma il vicedirettore generale CONAI Fabio Costarella. “Questo protocollo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica, mondo accademico e sistema consortile. A Messina mettiamo a fattor comune competenze, esperienze e strumenti per costruire un modello di gestione dei rifiuti urbani che punta sulla qualità, sull’innovazione e sul coinvolgimento dei cittadini. È un approccio che guarda al futuro e che può diventare un riferimento per molte altre realtà del Mezzogiorno”.

Le parole di Piatto

“L’accordo prevede attività puntuali per il miglioramento delle performance della raccolta differenziata, con un focus particolare sulla qualità dei materiali conferiti e sulla loro effettiva riciclabilità» aggiunge Luca Piatto. “Grazie alla collaborazione con il Comune e Messinaservizi Bene Comune, e al supporto scientifico dell’Università, sarà possibile testare soluzioni replicabili in altri contesti, ottimizzando processi e risorse anche in aree con criticità operative analoghe”, conclude.

Le dichiarazioni di Interdonato

Messinaservizi Bene Comune, già impegnata nella gestione del servizio di raccolta all’interno dell’Università, assicurerà naturalmente il coordinamento operativo delle attività previste dall’accordo. “Questo Protocollo ci consente di compiere un ulteriore passo avanti nel lavoro già avviato sul territorio, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale la qualità della raccolta differenziata”, dichiara la Presidente di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato. “I risultati raggiunti finora dimostrano che siamo vicini al traguardo del 65%: per raggiungerlo, dobbiamo agire con precisione sul fronte della qualità, riducendo gli errori di conferimento e aumentando la corretta separazione dei materiali. Lo faremo attraverso un’azione coordinata che coinvolge istituzioni, cittadini e studenti, a partire da campagne di comunicazione mirate e dalla semplificazione delle buone pratiche quotidiane”, conclude.

Le parole di Spatari

L’Università di Messina, dal canto suo, metterà a disposizione strutture, competenze e risorse per garantire il successo delle azioni previste, valorizzando il proprio ruolo nella cosiddetta “terza missione”, volta al trasferimento delle conoscenze per il progresso sociale e ambientale. “L’Università di Messina- ha detto il Rettore, professoressa Giovanna Spatari –già da tempo ritiene indispensabile promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente. Grazie alla sigla di questo protocollo potremo migliorare la qualità della raccolta differenziata in Ateneo, coinvolgendo ancora di più studenti, studentesse e personale. La raccolta differenziata sarà uno strumento fondamentale per promuove la cultura, i temi e le questioni legate alla sostenibilità ambientale”.

Il Protocollo ha durata annuale, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le Parti, e rappresenta un tassello importante nel percorso intrapreso da anni per una città sempre più circolare, consapevole e sostenibile che vede Messina già modello virtuoso al Sud Italia.