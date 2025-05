Messina: escursionista si perde nei pressi del Rifugio Nociara, salvato dal Soccorso Alpino

StrettoWeb

E’ stato ritrovato sano e salvo dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), l’escursionista di 49 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, durante una escursione, dopo avere

oltrepassato il Rifugio Nociara (Fiumedinisi, Me), aveva chiesto aiuto dopo che il sentiero era diventato particolarmente impervio e pieno di vegetazione, temendo peraltro la presenza di cinghiali nella zona. L’uomo che lavora in Emilia Romagna ma è originario di Trapani, ed è solito effettuare lunghe escursioni, era arrivato in mattinata nei pressi del Rifugio, ed aveva imboccato un sentiero per effettuare una escursione.

Ha lanciato l’allarme chiamando il NUE 112, il quale ha trasferito la chiamata ai Carabinieri ed alla Centrale Operativa del 118, la quale ha allertato il Soccorso Alpino (CNSAS). Sono intervenute le squadre di soccorso della stazione Linguaglossa, supportate dai Carabinieri di

Fiumedinisi. I Tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’escursionista attorno alle 18.00. L’uomo stava bene ed è stato accompagnato agli automezzi e quindi presso la locale Stazione Carabinieri. Ottima collaborazione con i Carabinieri.

