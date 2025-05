Messina, domani il sorteggio e nomina degli scrutatori per il referendum

StrettoWeb

Domani, giovedì 15 maggio, alle ore 15, nella sala Ovale di Palazzo Zanca a Messina, la Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina mediante sorteggio degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali in occasione dei referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’Albo unico degli scrutatori.

L’elenco degli scrutatori estratti verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina. Successivamente le nomine a scrutatore verranno notificate all’indirizzo di residenza oppure, in alternativa, da venerdì 16 a sabato 24 maggio 2025 potranno essere ritirate presso l’ufficio Notifiche a Palazzo Zanca, stanza n. 63, nei seguenti orari:

– venerdì 16 maggio, dalle ore 14.30 alle 18;

– sabato 17 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30;

– domenica 18 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30;

– da lunedì 19 a venerdì 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18;

– sabato 24 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo al servizio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.

