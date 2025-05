Messina, domani la consegna dei lavori di sistemazione degli itinerari ciclo-pedonali

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina conferma il suo ruolo strategico nel promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita e la tutela dell’ambiente nel territorio provinciale. In tal senso, il progetto RideOnStrait costituisce un’importante iniziativa finalizzata a sviluppare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, coinvolgendo attivamente enti pubblici e privati per creare un sistema di trasporto più efficiente, integrato e rispettoso dell’ambiente. Domani saranno consegnati i lavori di sistemazione degli itinerari ciclo-pedonali che insistono nelle aree di Salina e Marinello nel Comune di Patti, gestite da Palazzo dei Leoni, per un valore complessivo di 422.000 euro.

Opere previste

Le opere previste comprendono la manutenzione e il mantenimento della sentieristica, con attività di sfalcio di erbe infestanti, sistemazione dei canali di scolo e dei gradoni, ripristino di tratti di staccionata e muri a secco, oltre alla realizzazione di aree di sosta, punti informativi e segnaletica. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla tutela dell’ambiente, con interventi realizzati nel rispetto della flora e della fauna locali, preservando le essenze arboree e arbustive autoctone.

Il progetto RideOnStrait si inserisce in un quadro più ampio di iniziative, supportate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’obiettivo è promuovere un sistema di mobilità più sostenibile, puntando sull’uso di tecnologie avanzate come big data, intelligenza artificiale e piattaforme digitali, per rendere i servizi di trasporto pubblico più puntuali, affidabili e accessibili.

Le parole di Basile

“L’avvio degli interventi – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un passo importante verso una mobilità più rispettosa dell’ambiente e più vicina alle esigenze dei cittadini, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della regione. La Città Metropolitana di Messina si conferma così come un attore chiave nel processo di innovazione e sostenibilità, impegnato a creare un futuro più verde e connesso per tutti i suoi abitanti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.