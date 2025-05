Messina, domani a Villa Dante la presentazione della Tappa Finale Regionale Volley S3

StrettoWeb

Messina si prepara a vivere una giornata di grande pallavolo giovanile: domenica 18 maggio 2025, dalle ore 9:30, all’Arena Villa Dante si disputerà la Finale Regionale Volley S3 3 vs 3, con le sei squadre vincitrici dei rispettivi Comitati Territoriali FIPAV che si contenderanno il titolo siciliano e il pass per la Fase Nazionale. I dettagli dell’evento sportivo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 16 maggio, alle ore 10.30, presso la struttura dedicata all’interno di Villa Dante. All’incontro, parteciperanno il sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, la Presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, e l’esperto comunale allo Sport, Francesco Giorgio.

In campo scenderanno le categorie 1° Livello (nati/e 2016 2017 2018), 2° Livello Femminile (nate 2013 2014 2015) e 2° Livello Maschile (nati 2013 2014 2015), con incontri articolati su tre set ai 15 punti, cambio campo a ogni set e un time out per squadra per set. Il sistema di punteggio assegna 1 punto per set vinto e 1 punto extra alla formazione vincitrice dell’incontro. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e sarà presente un’area ristoro con animazione curata dalle società sportive locali.