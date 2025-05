StrettoWeb

Un furioso incendio è divampato nella tarda mattinata a Messina, in un’abitazione del viale della Libertà. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Un’anziana donna è stata salvata grazie al tempestivo arrivo dei soccorritori e successivamente trasferita in ospedale, le cui condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.