Messina, la denuncia della Lega: “gravi disagi per i residenti di via Torrente Trapani Alto”

“Bambini anziani e disabili costretti estate e inverno ad aspettare gli autobus senza neanche una pensilina che li ripari dal sole cocente o dal freddo e dalla pioggia, marciapiedi dissestati impossibili da percorrere e uno stato generale di abbandono”. I consiglieri di Prima l’Italia-Lega Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo e Cosimo Oteri hanno presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Federico Basile e all’assessore Salvatore Mondello per chiedere chiarimenti e interventi immediati. “Il tratto stradale di via Torrente Trapani Alto versa da tempo in condizioni di evidente degrado, con presenza di buche e marciapiedi dissestati e che questa situazione rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che transitano ogni giorno. Più di un pedone è rimasto ferito mentre percorreva questo tratto di strada, qualcuno anche seriamente“, rimarcano.

“E se a tutto questo -concludono Centofanti, D’Arrigo e Oteri– aggiungiamo che mentre nel resto della città si collocano pensiline smart mentre in questa zona non ci sono neanche quelle vecchio modello, il quadro dell’indifferenza da parte di Giunta e ATM nei confronti di chi vive qui è completo”.