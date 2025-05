Messina, una delegazione della Uil incontra il commissario Rizzo

StrettoWeb

Si è svolto un incontro tra il neo-Commissario dell’Autorità di sistema portuale dello stretto avv. Francesco Rizzo e una delegazione della Uil Messina guidata dal segretario generale Ivan Tripodi accompagnato dal segretario generale della Uil Trasporti Antonino Di Mento e dal segretario aziendale Andrea Nostro. L’incontro, caratterizzato da un clima di forte e palpabile cordialità, ha rappresentato l’occasione per svolgere un concreto approfondimento sui tanti dirimenti temi che impattano il nostro territorio e che vedono il ruolo preminente dell’Autorità di sistema portuale. Inoltre, l’occasione è stata utile per approfondire le questioni riguardanti l’occupazione e le prospettive lavorative che si possono generare nell’ambito della potenziale enorme risorsa che è lo stretto.

“Esprimiamo profonda soddisfazione per l’evidente sensibilità ai temi sociali e per la capacità di ascolto espresse dal Commissario Francesco Rizzo. E’ emersa una forte volontà di affrontare con serietà ed equilibrio le grandi attualissime questioni che rappresentano il punto di partenza per la realizzazione della Messina del futuro, vale a dire il waterfront da Boccetta all’Annunziata, il nuovo porto di Tremestieri e la zona Falcata: sfide imponenti che vedono la centralità dell’Autorità di sistema portuale e che puntano a consentire la creazione di un rapporto, oggi reciso, tra la città e il mare. Le premesse sono molto positive e il confronto, scevro da retorica e sofismi, è stato decisamente concreto. Il commissario Rizzo ci ha positivamente impressionato per la conoscenza minuziosa e approfondita dei tanti dossier“, ha così affermato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, a margine dell’incontro con l’avv. Francesco Rizzo.

Il segretario generale della Uil Trasporti messinese Antonino Di Mento nell’evidenziare “le criticità provocate, molti mesi fa, dall’insabbiamento degli attuali approdi di Tremestieri ha chiesto al Commissario la convocazione di un tavolo tecnico per risolvere questa problematica che, tra l’altro, sta causando una vera e proprio emergenza legata al transito dei tir nel centro urbano. Il segretario aziendale Andrea Nostro nel segnalare il forte attaccamento che quotidianamente tutto il personale dell’Adsp dello Stretto dimostra nell’espletamento delle molteplici attività ha chiesto l’apertura della trattativa per la contrattazione di secondo livello e la riqualificazione del personale nell’ottica dell’assestamento della pianta organica connesso con la pubblicazione dei bandi di concorso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.