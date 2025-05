Messina, a Cumia rifacimento di contrada Giardinello. Cacciotto (III Municipalità): “si cominciano a raccogliere i primi risultati”

StrettoWeb

“Stamattina iniziati i lavori per il rifacimento di contrada Giardinello a Cumia Superiore effettuati da AMAM. Nel mese di febbraio infatti, trovandomi per un sopralluogo al cimitero di Cumia Superiore, mi era stato rappresentato la necessità di interventi sulla Contrada Giardinello interessata dalla presenza di “pericolose” deformazioni. Ed accennando al cimitero di Cumia non posso non essere certamente contento per l’approvazione da parte della Giunta Comunale nelle scorse settimane del D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione di nuovi cellari e ossari nel cimitero suburbano di Cumia” di importo complessivo pari a € 200.000,00″. Così in una nota il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Nelle scorse settimane avevo inoltrato una nota all’ Amministrazione Comunale con la quale, a seguito del crollo di parte del muro del cimitero e danneggiamenti ai loculi e alle bare, chiedevo degli interventi di rifacimento. Interventi che oltre al cimitero urbano e la piazza di Cumia Superiore li aspettiamo anche nei costoni di Cumia Inferiore con la messa in sicurezza di alcuni punti caratterizzati da una particolare fragilità dopo che nelle scorse settimane era stata rimossa una grossa piantagione di ficus particolarmente pericolosa in occasione soprattutto di eventi atmosferici importanti”.

“Ed ancora lavori di scerbatura del Villaggio realizzati periodicità. In tutto questo l’inserimento da parte del Consiglio della Terza Municipalità della strada principale di Cumia tra quelle di cui è stato chiesto il rifacimento con scarifica e bitumazione. L’attenzione riservata ai muretti bassi ed in parte fatiscenti del villaggio di cui si è chiesto il rifacimento è un altro punto su cui puntiamo, senza dimenticare la pulizia del torrente e tante altre situazioni attenzionate. Si stanno raccogliendo i primi frutti di uno straordinario rapporto di collaborazione con la base, con la comunità di Cumia, con le persone, con coloro che con garbo e dignità chiedono, giustamente, delle condizioni migliori dell’ ambiente in cui vivono”.

“E di tutto ciò non posso non essere contento perché è fondamentale il rapporto di collaborazione tra la comunità e le Istituzioni che la rappresentano. Un rapporto con la comunità di Cumia nato con la “conoscenza” durante uno “storico” Consiglio all’ aperto della Terza Municipalità sui luoghi, cresciuto e maturato con una richiesta di intervento su un muretto di contenimento crollato ed anche questo ripristinato. Le cose da fare a Cumia, così come in altri villaggi e quartieri sono tante tante. Una cosa è certa. L’impegno e la costanza non mancheranno mai e quando si raccolgono dei risultati non posso non esprimere la mia gioia, soprattutto quando sono il risultato di un confronto maturo e corretto con i cittadini”.