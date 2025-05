Messina, le convocazioni per l’assegnazione delle sepolture disponibili nei cimiteri cittadini

StrettoWeb

A partire da venerdì 23 maggio saranno convocati i parenti dei defunti attualmente posti al deposito del Gran Camposanto, insieme alle ditte di Onoranze Funebri delegate, che hanno presentato istanza per la concessione delle sepolture resesi disponibili nei cimiteri cittadini. Come riportato nell’avviso, allegato, le assegnazioni avverranno secondo l’ordine di priorità individuato dalle Determine dirigenziali n. 8623 del 13 ottobre 2020 e n. 9569 del 6 novembre 2020, e in ordine cronologico in base alla data del decesso compresa tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025. I richiedenti saranno convocati secondo il cronoprogramma allegato all’avviso: l’allegato 1 riguarda le convocazioni per i ricongiungimenti, mentre l’allegato 2 è relativo alle salme in deposito.

Saranno convocati prioritariamente coloro che hanno presentato istanza tramite lo sportello telematico “Ricongiungimento con salma del secondo coniuge deceduto giacente in deposito”; a seguire, saranno calendarizzate le convocazioni dei parenti degli altri defunti giacenti in deposito. In caso di mancata presentazione o, qualora i familiari non abbiano aderito alla procedura scegliendo la destinazione di sepoltura, o non abbiano stipulato contratto, compromesso o promessa di vendita con il Governatore della confraternita, oppure completato i lavori di trasformazione del tumulo di famiglia entro il termine di tre mesi, si procederà all’inumazione d’ufficio.

Le parole di Minutoli

“L’avvio delle convocazioni rappresenta un passaggio atteso e necessario per assicurare la sepoltura definitiva ai defunti attualmente in deposito, nel rispetto delle priorità e delle richieste pervenute – ha dichiarato l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli –. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella gestione ordinata ed equa degli spazi cimiteriali, che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rispondere con tempestività e attenzione alle esigenze delle famiglie”.