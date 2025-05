Messina, controlli dei carabinieri: 11 denunce e 2 segnalati quali assuntori di droghe

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare, nelle località di Roccalumera e Nizza di Sicilia, centri abitati della zona sud del capoluogo peloritano. Il servizio è stato attuato con la predisposizione di pattugliamenti e posti di controllo, in arco serale e notturno, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio, e di quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada.

Nel corso del servizio, in cui sono stati controllati 70 veicoli e 100 persone, con riguardo alle violazioni al Codice della Strada che mettono a serio rischio automobilisti e pedoni, tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, una per guida senza patente con recidiva negli ultimi 2 anni, due per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, e due per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di stupefacenti, mentre altre due sono state sanzionate amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcoolica, con livelli sotto la soglia dell’illecito penale. Inoltre altre tre persone sono state denunciate – a vario titolo –per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e porto di coltello di genere vietato.

Nell’ambito dell’attività antidroga, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo state trovate in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale. Le sostanze sono state sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.