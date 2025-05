Messina, contributi per l’abbattimento delle spese della mensa scolastica | INFO

StrettoWeb

Il Comune di Messina informa che, a partire dal 1° giugno e fino al 30 giugno 2025, sarà possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico a sostegno delle spese sostenute per la mensa scolastica nell’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche statali (fascia 3-6 anni) e si inserisce nell’ambito delle azioni finanziate dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, previsto dal Decreto Legislativo n. 65/2017.

Possono presentare domanda i genitori dei bambini iscritti per l’A.S. 2024/2025 alle scuole dell’infanzia pubbliche statali del Comune di Messina, che abbiano sostenuto spese per il servizio mensa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 maggio 2025, e che non abbiano già ricevuto altri rimborsi o contributi per la stessa finalità.

Le istanze devono essere compilate esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Messina, disponibile all’indirizzo: https://sportellotelematico.comune.messina.it/action:c_f158:erogazione.contributo.mensa.scolastica.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l’attestazione ISEE in corso di validità , utile per determinare la fascia di contribuzione;

, utile per determinare la fascia di contribuzione; la documentazione che dimostri le spese effettivamente sostenute per il servizio di mensa scolastica nel periodo compreso tra ottobre 2024 e maggio 2025.

Il contributo verrà calcolato in base al valore ISEE della famiglia richiedente. In particolare, si va da un rimborso del 90% per le fasce più basse, con ISEE fino a 2.000 euro, a una quota del 70% per ISEE compresi tra 2.000 e 9.000 euro. Per le famiglie con ISEE tra 9.000 e 15.000 euro è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, mentre chi ha un ISEE tra 15.000 e 25.000 euro riceverà un rimborso del 30%. Infine, per gli ISEE superiori ai 25.000 euro è comunque riconosciuta una quota minima del 20%. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, verrà data priorità alle famiglie con ISEE più basso. Il contributo non è cumulabile con altri analoghi benefici già percepiti, ma in caso di economie residue si procederà a una possibile rimodulazione proporzionale in favore degli aventi diritto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 090/7723441.