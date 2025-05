Messina, in consiglio comunale approvate 19 proposte di debiti fuori bilancio

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina si è svolto, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula hanno previsto all’ordine del giorno 19 proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio. All’esito della votazione, sono state tutte approvate a maggioranza così come l’immediata esecutività. La massima assiste comunale è stata coordinata dal vice presidente vicario Mirko Cantello per l’assenza del presidente Nello Pergolizzi.

Il consiglio è durato circa 40 minuti e non si è aperto nessun dibattito in merito all’ordine del giorno. La prossima settimana si dovrebbe tenere una nuova riunione della massima assiste cittadina.