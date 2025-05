Messina: il consiglio comunale approva 9 proposte di debiti fuori bilancio, rinviati 2 punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunito in seduta ordinaria, presieduto dal presidente Nello Pergolizzi, per proseguire l’attività deliberativa, ha approvato nove proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio e la sua immediata esecutività. Rinviata la trattazione delle due mozioni del gruppo del Partito Democratico per l’assenza del sindaco Federico Basile.

Saranno discusse nelle prossime sedute i punti sul finanziamento delle attività musicali e sinfoniche del Teatro Vittorio Emanuele e l’adesione del Comune di Messina all’iniziativa “Ripudia” di Emergency.