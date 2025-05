Messina, consegnato il plesso scolastico “A. Paino”

StrettoWeb

Oggi a Messina si è svolta la consegna del plesso della scuola media “A. Paino”, appartenente all’Istituto comprensivo statale “Gravitelli”. Chiuso dall’ottobre del 2016, il plesso scolastico Paino è stato interessato da interventi di adeguamento sismico delle strutture e di caratterizzazione funzionale e prestazionale dei materiali e componenti edili strutturali, in quanto le strutture dell’immobile non rispondevano alle norme in materia di sicurezza sismica.

Lavori I lavori, di importo complessivo pari a € 886.200,00, sono stati eseguiti con finanziamento PO FESR 2014-2020. A seguito delle opere strutturali, si sono resi necessari interventi, eseguiti con ulteriore finanziamento, pari a € 800.000,00, al fine di ripristinare la funzionalità del plesso all’uso scolastico. Più precisamente si è proceduto all’intonacatura e alla collocazione di scossaline metalliche sull’esoscheletro esterno, al rifacimento di parte degli intonaci interni ed esterni, alla revisione del sistema di deflusso delle acque meteoriche (pluviali, pozzetti di scarico, condotte), alla collocazione di controfodere in cartongesso, al rifacimento di modeste opere murarie di tompagno e tramezzature interne, alla revisione, riparazione e ricollocazione degli infissi interni ed esterni, al rifacimento dei servizi igienici, alla tinteggiatura degli ambienti e alla revisione impianti elettrico, antincendio, termico e trasmissione dati. I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.