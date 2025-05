Messina, in commissione primo confronto sulla movida per l’estate. Finocchiaro: “innalzare un po’ l’orario della musica”

StrettoWeb

Nell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca a Messina, si è svolta la seduta della 3ª Commissione Consiliare convocata dal presidente Emilia Rotondo, per discutere dell’importante tema della movida messinese per l’estate 2025. “In Commissione c’è stata l’occasione di confrontarsi e discutere con l’amministrazione, le associazioni di categoria e tutti gli operatori del settore ed i titolari dei locali alla ricerca di soluzioni condivise per armonizzare gli interessi delle attività produttive e dei cittadini messinesi in un’ottica di sostenibilità e vivibilità della zone interessate”, è quanto ha affermato il presidente Rotondo. Alla discussioni hanno partecipato l’assessore Massimo Finocchiaro, Santino Morabito della Fiba, Benny Bonaffini della Confesercenti.

Tante le criticità emerse durante la discussione come ad esempio i parcheggi, la musica pomeridiana e magari puntare ad allungare l’orario di fine serata rispetto alla vecchia ordinanza del 2024. E’ stato il primissimo confronto e sicuramente ce ne saranno anche altri come ha ribadito l’assessore al commercio. “Le ordinanze vanno discusse anche con la Prefettura e la Questura visto che si parla anche di ordine pubblico. Quest’anno riteniamo che sarebbe auspicabile provare a innalzare un po’ l’orario di intrattenimento musicale del pubblico spettacolo”, ha rimarcato Finocchiaro.

