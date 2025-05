Messina, Coletta: “perchè la città si allaga ad ogni pioggia? Si interviene solo con le emergenze”

StrettoWeb

“Perché ad ogni pioggia la città si allaga? Per anni le amministrazioni De Luca si sono giustificate distraendo l’attenzione dalle vere responsabilità, quindi accusando “quelli che c’erano prima”, o riducendo la problematica a queste improvvise “bombe d’acqua”. La verità è che in questi sette anni di amministrazioni De Luca, si è badato principalmente alla gestione delle risorse economiche della città, trascurando la manutenzione dei servizi pubblici essenziali e senza che le partecipate Messinaservizi ed Amam, operassero in sinergia, per attenuare gli effetti delle piogge in città“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Renato Coletta, Consigliere IV circoscrizione.

“La causa principale degli allagamenti è da imputare alla presenza di vecchi impianti fognari misti, molti danneggiati o dalle portate insufficienti, che non consentono di smaltire la notevole quantità di acqua piovana che viene incanalata. – aggiunge Coletta – Ecco spiegato il fenomeno dei tombini delle fognature che “saltano”, perché le notevoli pressioni causate dalla spinta dell’acqua piovana mista i liquami fognari, solleva le botole. E poi, perché Amam interviene sugli impianti fognari sempre e solo in emergenza, senza curare la manutenzione preventiva e quindi provvedendo a sostituire tratte ammalorate o danneggiate?

Perché in questi sette anni nelle zone della città ben note, Ganzirri, viale regina Elena incrocio San Licandro, corso Cavour, non sono stati progettati e realizzati impianti dedicati allo smaltimento delle acque piovane? Perché sul viale Boccetta non sono state potenziate le griglie per evitare che il fiume di acqua che scende dal viale, confluisca e quindi allaghi sistematicamente il corso Cavour, causando notevoli danni alle attività commerciali? Non ci sono i soldi? E perché allora per cose certamente meno indispensabili, le amministrazioni De Luca i soldi li hanno sempre trovati?

Altro aspetto è la folle programmazione della manutenzione di pozzetti griglie e caditoie, effettuata prevalentemente nel centro cittadino, quando invece si dovrebbe iniziare dalle zone a monte della città, per intercettare l’acqua piovana che inevitabilmente scorre a valle, allagando le zone pianeggianti.

In ultimo la mancanza di sinergia tra Amam e MessinaServizi, quest’ultima che effettua lo spazzamento giornaliero soltanto nelle vie centrali, trascurando completamente le vie secondarie e soprattutto quelle a monte della città, causando l’ostruzione di pozzetti e griglie dentro le quali la pioggia trascina terriccio e rifiuti.

A questo punto è inutile prendersela con il Presidente dell’Amam, magari chiedendone ancora dimissioni, perché le responsabilità sono esclusivamente politiche ed in particolare di chi si è preso la città di Messina nel 2018 e continua a dettare l’agenda politica. È del tutto evidente che, a parte la cantierizzazione della città, spettacoli ed eventi vari, non rientra nel loro Dna politico, la volontà di risolvere i problemi che attanagliano Messina da almeno da 20 anni“, conclude Coletta.