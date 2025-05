Messina, chiusura temporanea di un tratto della strada provinciale 168 | DATA

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina conferma il suo impegno costante nella tutela della sicurezza stradale, specialmente in occasione di manifestazioni sportive che valorizzano il patrimonio territoriale e le sue eccellenze. In concomitanza con la manifestazione ciclistica denominata “Granfondo Verde sui Nebrodi – Cicloturistica con tratto Cronometrato”, che si terrà nel Comune di Reitano, Palazzo dei Leoni ha adottato un’ordinanza temporanea di chiusura al traffico della strada provinciale 168, dal km 6+600 al km 28+100. L’interdizione, in vigore domenica 25 maggio 2025, dalle ore 9:00 fino al termine della competizione, è stata emanata per garantire la massima tutela dei partecipanti, degli organizzatori e del pubblico presente lungo il percorso.

“Siamo sempre pronti a sostenere iniziative come la ‘Granfondo Verde sui Nebrodi’ – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – che coniugano sport, ambiente e promozione del nostro territorio. La sicurezza di tutti gli utenti della strada è una priorità assoluta e costituisce un elemento fondamentale per assicurare il buon esito dell’evento, nel rispetto delle normative e delle esigenze della comunità”.

