Messina, Carreri su Musolino: “deliri e provocazioni. Ma i fatti restano fatti”

“Siamo all’ennesima performance social della senatrice Musolino, ormai sempre più distante dalla realtà e sempre più immersa in un racconto che assomiglia a un delirio autoreferenziale. Anche gli asini volanti sanno che un provvedimento amministrativo non muta la qualità dell’acqua: o è potabile o non lo è! O forse ora basta un semplice pezzo di carta per cambiarne la natura?”, è quanto afferma l’assessore Nino Carreri. “Mentre c’è chi è impegnato ogni giorno nel difficile compito di amministrare una città complessa come Messina, c’è chi continua a lanciare proclami da dietro una tastiera, alimentando confusione, sospetti e tensioni del tutto infondate. Ci aspetteremmo, inoltre, da una Senatrice della Repubblica maggiore presenza e concretezza su tematiche che possono realmente portare risultati per Messina e non solo”, rimarca Carreri.

“Forse – e lo diciamo come semplice suggerimento – sarebbe il caso di iniziare a impiegare meglio il proprio tempo istituzionale. In alternativa, potrebbe valutare di dimettersi dal Senato e dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale, che sembra già iniziata con largo anticipo”, conclude Carreri.

