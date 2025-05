Messina, Capo Peloro festeggia la Bandiera Blu. Basile: “motivo di orgoglio”

StrettoWeb

Presso il Pilone di Torre Faro si svolto un incontro, organizzato dal Comune di Messina, per celebrare il riconoscimento della Bandiera Blu 2025, assegnato per la prima volta alla città dallo storico programma internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). All’incontro erano presenti il sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, l’assessore Liana Cannata e delle rappresentanze delle scuole cittadine.

Messina, 3 i tratti di costa premiati

Tre i tratti di costa premiati, per un totale di oltre 11 km: Messina Nord (4.087 m), Messina Tirreno (3.947 m), e Messina Sud (2.675 m). L’assegnazione della Bandiera Blu attesta un percorso virtuoso, fondato su criteri stringenti: eccellenza delle acque, servizi e sicurezza in spiaggia, efficienza dei sistemi di depurazione, gestione sostenibile dei rifiuti, educazione ambientale, e mobilità sostenibile.

L’orgoglio di Basile

“Il riconoscimento odierno – dichiara il sindaco Federico Basile – valorizza un lavoro partito nel 2018, quando abbiamo scelto di puntare sulla sostenibilità e sull’identità ambientale come motore di sviluppo. Ottenere la Bandiera Blu è un traguardo straordinario che proietta Messina su scala internazionale e dimostra che anche una grande città può coniugare crescita, tutela del mare e qualità urbana. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo obiettivo: è una vittoria della città, delle comunità costiere e di chi ogni giorno lavora con impegno per raggiungere risultati importanti. È motivo di orgoglio vedere che sulla copertina del catalogo ufficiale della Bandiera Blu campeggia la Madonnina del Porto di Messina”, conclude Basile.

“Abbiamo lavorato con impegno”

“Abbiamo lavorato con impegno per raggiungere elevati standard di qualità ambientale – afferma l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti – implementando politiche sostenibili, potenziando i servizi ai bagnanti e promuovendo la consapevolezza ambientale tra cittadini e turisti. La Bandiera Blu non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio”.

