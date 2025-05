Messina, al via la campagna di disinfestazione estiva

StrettoWeb

Prenderà il via lunedì 19 maggio, a partire dalle ore 21.00, la nuova campagna di disinfestazione promossa da Messinaservizi Bene Comune e programmata su tutto il territorio cittadino nell’ambito delle attività previste dal contratto di servizio. Gli interventi, organizzati secondo una pianificazione ciclica, si svolgeranno durante i mesi estivi e interesseranno progressivamente le aree sud, centro e nord della città, con l’obiettivo di contenere la proliferazione di insetti infestanti, in particolare la zanzara tigre.

La prima settimana di attività vedrà impegnate numerose zone

Nella serata di lunedì 19 maggio, si interverrà dalle ore 21.00 nell’area sud, a partire da Tipoldo, Mili San Pietro e Mili San Marco, fino a Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti e Tremestieri. Parallelamente, nella stessa serata, sempre alle 21.00 la squadra di opererà anche in area centro, tra Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli (sia inferiore che superiore), Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio e via Puntale Arena, con interventi localizzati anche nella zona di Cristo Re, comprendente via dei Carrai e le aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni e via Rocca Guelfonia, per concludere a Scoppo.

Martedì 20 maggio, dalle ore 21.00, gli interventi proseguiranno nell’area sud con Santa Lucia, mentre in zona nord saranno interessati via Duca degli Abruzzi, il quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda, via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

Nella serata di mercoledì 21 maggio, dalle ore 21.00, la disinfestazione continuerà in area sud a Zafferia, Villaggio Unrra, Pistunina e Villaggio CEP. In area nord, gli operatori interverranno da Torrente Trapani alto fino a via Nuova Panoramica, viale Regina Elena e viale della Libertà, il quadrato piazza Castronovo (lato monte e lato mare), il quadrato Manzoni e la zona di via Palermo con Badiazza.

Giovedì 22 maggio, dalle ore 21.00, in aerea sud si procederà a Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi, viale Gazzi, Rione Taormina e Quadrato Zir, mentre nel versante nord saranno interessate le aree collinari di Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e San Michele.

Venerdì 23 maggio, dalle ore 21.00, si prosegue in area sud a Cumia (inferiore e superiore), Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo superiore, San Filippo inferiore e Piano Stella, con attività anche presso le Case Gescal, San Giovannello e Baglio. In area nord l’intervento riguarderà il Villaggio Giostra.

Sabato 24 maggio, dalle ore 21.00, si concluderà la prima settimana di interventi con le attività previste nell’area sud nei quartieri Villaggio Aldisio, Mangialupi e Fondo Fucile. Nello stesso giorno, in area nord, si procederà a Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà e Acqualadrone.

Si ricorda alla cittadinanza di adottare le dovute precauzioni durante il trattamento, evitando l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettendo al riparo animali domestici, chiudendo finestre e balconi e lavando accuratamente frutta e verdura coltivata in orti o giardini urbani. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni.

Messinaservizi Bene Comune invita i cittadini a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti sul calendario completo degli interventi.