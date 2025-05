Messina, Cacciotto: “bene i lavori di straordinaria manutenzione dell’ ex Gil”

StrettoWeb

“È certamente un dato positivo che l’ Amministrazione Comunale abbia stanziato 39 mila euro per dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di atletica Santamaria (ex Gil). Negli anni la Terza Municipalità, così come le società sportive che lo frequentano, ha in diverse occasioni rappresentato all’ Amministrazione Comunale le condizioni fatiscenti di un impianto sportivo che meriterebbe indubbiamente maggiori fortune”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Probabilmente la somma stanziata è insufficiente tenuto conto di come la struttura è ridotta ma è già qualcosa. A parte l’ aspetto manutentivo, sarebbe adesso il caso di riaprire le porte della struttura a tutti i cittadini che vogliono fare sport all’ interno dell’ ex Gil come accadeva prima del periodo covid. Più volte la questione è stata fatta presente all’ Amministrazione Comunale che tra le varie “giustificazioni” ha rappresentato quella della mancanza di un custode, della necessità di un defibrillatore. In sostanza oggi all’ interno dell’ ex Gil possono fare accesso solo le società sportive e non più i “comuni cittadini” come accadeva in passato”, rimarca Cacciotto.

“Se il problema è la mancanza di un custode, il che è assurdo dopo aver “sventolato” il merito delle assunzioni comunali o di un defibrillatore, dopo aver “sventolato” l’altra bandiera delle risorse o della necessità che il defibrillatore si debba saper utilizzare, ed allora, se il Comune incredibilmente non ce la fa, che la gestione dell’ ex Gil passi ad una partecipata dell’ Amministrazione Comunale come ad esempio la Messina Social City che per quanto riguarda la gestione di Villa Dante e non solo ha portato indubbiamente a casa validi ed apprezzabili risultati. È tempo di riaprire le porte del campo di atletica Santamaria a tutti. I cittadini hanno voglia di vivere le loro strutture e l’ ex Gil era una di quelle strutture, casa di tanti sportivi, amatori, semplici cittadini ai quali questa Amministrazione ha chiuso da tanto tempo le porte”, conclude Cacciotto.