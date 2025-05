Messina, la Brigata “Aosta” organizza un workshop sulla leadership

StrettoWeb

Si è svolto a Palazzo Sant’Elia, sede del Comando della Brigata Meccanizzata “Aosta”, il workshop sulla leadership organizzato in collaborazione con il Comune di Messina e l’Università degli Studi della Città dello Stretto, nell’ambito delle attività formative e culturali tese ad elevare le conoscenze tecnico-professionali del personale in comando. Scopo del seminario è stato quello di fornire spunti di riflessione, soprattutto ai comandanti più giovani, sulle qualità che bisogna possedere per essere considerati dei leader.

Ad aprire i lavori e a fare gli onori di casa è stato il Generale di Brigata Pasquale Spanò, Comandante dell’Aosta, che ha introdotto il tema del workshop, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, il professore Alessandro De Carlo del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale della locale Università peloritana, l’ingegnere Salvatore Mondello, vicesindaco di Messina, e il Capitano psicologo Deborah Basile.

Gli interventi

Il Generale Spanò ha dialogato con i giovani comandanti delle minori unità, argomentando sulla complessità del comando e sulle responsabilità che esso impone a chi ne è investito a tutti i livelli, secondo una vision che impone non solo comunione di intenti, ma anche chiarezza e condivisione degli obiettivi. Il professore De Carlo ha dato un taglio accademico alla nozione di leadership, fornendo alcuni esempi storici che hanno lasciato memoria in termini sia positivi che negativi. In questo ambito, il Capitano Basile ha descritto i percorsi addestrativi per essere motivati e psicologicamente pronti al comando. Infine, il Vice Sindaco di Messina Mondello ha parlato della propria esperienza nella pubblica amministrazione, mettendo in risalto le difficoltà di contemperare sia interessi pubblici sia privati.