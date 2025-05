Messina batte Catania e trionfa nel Torneo dei Territori 2025

StrettoWeb

La selezione femminile di Messina si laurea Campione del Trofeo dei Territori 2025, confermandosi al vertice regionale per il secondo anno consecutivo. Nella finale andata in scena al PalaSport Marzio Tricoli di Cefalù, la rappresentativa peloritana ha superato con un netto 3-0 (25 23, 25-13, 25-13) la selezione di Catania, replicando il successo della scorsa edizione, anch’essa vinta contro lo stesso avversario. Un cammino impeccabile quello di Messina, che aveva già superato Trapani in semifinale disputata a Termini Imerese, prima di imporsi nuovamente nella finale “remake” contro Catania.

A guidare la squadra verso questo nuovo trionfo, lo staff tecnico riconfermato composto dall’allenatore Nicola D’Andrea, dall’assistente Agnese Prinzivalli e dal dirigente Giovanni Russo. Il gruppo, coeso e determinato, ha dimostrato ancora una volta talento, organizzazione e spirito di squadra. A coronare un weekend già straordinario, Messina si aggiudica anche il Memorial Salvio Di Pietra, riconoscimento speciale intitolato allo storico presidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo. Un premio dal forte valore simbolico, che onora la memoria di una figura centrale per il movimento pallavolistico siciliano.

Inoltre, la selezione messinese si distingue anche a livello individuale conquistando ben tre premi personali:

Sofia Rossini è stata premiata come MVP del Trofeo e miglior alzatrice,

Giorgia Longo ha ricevuto il riconoscimento come miglior centrale.

Il Trofeo dei Territori si conferma così un evento di alto profilo sportivo ed educativo, capace di valorizzare i giovani talenti e promuovere i valori dello sport. Un’esperienza che rimarrà nel cuore delle atlete e di tutto il movimento, e che consacra ancora una volta Messina come punto di riferimento per la pallavolo giovanile in Sicilia.

Alessandro Zurro: “Una vittoria che parla di lavoro, passione e identità”

“Come Fipav Messina non possiamo che essere estremamente soddisfatti di questo straordinario risultato e, più in generale, di tutta l’esperienza vissuta durante il Trofeo dei Territori. Sono state due giornate intense, emozionanti, organizzate in maniera impeccabile, in cui la nostra rappresentativa femminile ha saputo imporsi con forza e determinazione, conquistando un meritatissimo primo posto per il secondo anno consecutivo“.

Un traguardo che, secondo il presidente Alessandro Zurro, non è frutto del caso, ma il risultato concreto del grande lavoro che viene svolto quotidianamente nei settori giovanili delle società messinesi. “Dietro questa vittoria – spiega – c’è un sistema che funziona: un movimento che cresce, che investe nei giovani, che costruisce futuro. E tutto questo è possibile solo grazie alla passione delle società del territorio, sempre supportate dal Comitato Territoriale. Questi risultati sono il frutto di un impegno condiviso, che parte da lontano e coinvolge ogni componente della nostra pallavolo“.

Il fatto che questo sia il secondo successo consecutivo conferma inoltre che le scelte tecniche e organizzative operate dal Comitato in questi anni sono state corrette e stanno dando i frutti sperati. Il settore selezioni è in costante crescita, grazie a un lavoro paziente e strategico portato avanti con coerenza, professionalità e visione nel tempo.

Parole di gratitudine anche per chi ha vissuto da protagonista questa avventura: “Il mio grazie va allo staff tecnico, che ha lavorato con grande professionalità e continuità, alle atlete che hanno dimostrato qualità tecniche e umane eccezionali, e alle loro famiglie, sempre presenti e fondamentali nel sostenere il percorso sportivo e personale delle ragazze. Questo successo appartiene a tutti loro“.

Un plauso speciale anche alla selezione maschile, che pur non avendo raggiunto la finale ha dimostrato grande coesione, carattere e segnali molto incoraggianti per il futuro. “Anche i ragazzi hanno onorato la maglia e il lavoro fatto dalle società del territorio – sottolinea Zurro – disputando una semifinale combattuta e mostrando margini di crescita importanti. Siamo certi che questo gruppo saprà darci presto grandi soddisfazioni“.

Infine, un pensiero più profondo: “questa vittoria rappresenta molto più di un trofeo. È un segnale di identità, di appartenenza, di valore. È la conferma che Messina ha una visione, una forza collettiva che, unita alla passione per la pallavolo, può continuare a regalare emozioni e a crescere ancora. E noi, come Comitato, saremo sempre al fianco di chi lavora per questo sogno“.

