Messina: auto si ribalta nei pressi dello svincolo Gazzi, ferita una donna

Un grave incidente si è verificato in tangenziale nei pressi dello svincolo di Gazzi a Messina dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata provocando il ferimento di una donna. Lo svincolo è stato momentaneamente chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso ed è stato riaperto da pochi minuti.

Un’auto è entrata in collisione con un’altra vettura provocandone il ribaltamento. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118 che hanno soccorso la malcapitata.

