Messina, attivo il portale online per consultare la graduatoria del contributo solidaristico

È da oggi disponibile il portale online del Comune di Messina per la consultazione della propria posizione nella graduatoria degli aventi diritto al contributo solidaristico. L’accesso, semplice e veloce, è possibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al seguente indirizzo: https://serviziweb.comune.messina.it. “Il nuovo servizio digitale rappresenta un ulteriore passo avanti nella transizione digitale dell’Ente, rendendo le informazioni facilmente e immediatamente fruibili per tutti i cittadini. Un processo di digitalizzazione che consente di consultare comodamente da casa, in piena sicurezza e trasparenza, la propria posizione nella graduatoria”, dichiara l’assessore con delega all’Informatizzazione e alla Digitalizzazione Pubblica, Roberto Cicala.

Sostegno economico

Il contributo solidaristico è una misura di sostegno economico rivolta ai cittadini donatori di sangue, introdotta dal Comune di Messina. Prevede l’erogazione di 200 euro per il donatore e 100 euro per ciascun componente del nucleo familiare, tramite compensazione nella bolletta del saldo TARI dell’anno successivo. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 357 del 13 settembre 2022, la graduatoria è redatta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica della regolarità tributaria (IMU e TARI) e della residenza nel Comune di Messina antecedente al 1° gennaio 2021.

Accedendo al portale, ciascun cittadino potrà verificare se:

è idoneo e beneficiario , con diritto al contributo che verrà compensato nel saldo TARI dell’anno successivo;

, con diritto al contributo che verrà compensato nel saldo TARI dell’anno successivo; è idoneo non beneficiario, ovvero in possesso dei requisiti ma non incluso tra i beneficiari a causa del superamento della quota massima prevista dal budget disponibile.

Il contributo non costituisce uno sconto diretto o uno sgravio fiscale, ma un beneficio compensativo applicato al saldo TARI dell’anno seguente. Infine, per chi non risultasse beneficiario per l’anno in corso, è necessario procedere regolarmente al pagamento dell’acconto e del saldo TARI 2024. Sarà possibile presentare una nuova richiesta per il contributo solidaristico relativo all’anno 2025 entro il 30 giugno 2025.