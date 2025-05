Messina, arriva la sentenza: “assoluta impignorabilità del Convento di Fragalà”

StrettoWeb

“In riguardo alla notizia apparsa nel corso dell’anno 2018 su diversi organi di stampa, anche a diffusione nazionale, relativa alla espropriazione del Convento di Fragalà promossa dall’avv. Eugenio Benvegna in danno del Comune di Frazzanò, si comunica che in data 7.5.2025 è stata emessa sentenza n. 508/2025 (all.) a definizione dei giudizi di opposizione all’esecuzione promossi dallo stesso Comune. Con tale sentenza il Tribunale di Patti ha dichiarato, ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), l’assoluta impignorabilità del Convento di Fragalà. Pertanto, è quindi definitivamente accertato che l’esecuzione intrapresa dall’avv. Eugenio Benvegna non potrà proseguire e nessuna vendita all’asta di quel bene sarà mai possibile”. E’ quanto affermano in una nota l’avv. Davide Monastra e l’avv. Salvatore Cinnera Martino.

“Correttezza dell’operato del Comune di Frazzanò”

“Ciò, a conferma della correttezza dell’operato del Comune di Frazzanò, difeso dal sottoscritto procuratore, avv. Salvatore Cinnera Martino, e del suo Sindaco, ing. Gino Di Pane, difeso dall’avv. Davide Monastra. Il Tribunale ha, altresì, rigettato le domande risarcitorie pure avanzate dall’avv. Benvegna, giudicandole inammissibili prima che infondate. Come si ricorderà, la notizia della paventata vendita all’asta dell’antico Monastero di S. Filippo di Fragalà aveva destato particolare scalpore nell’opinione pubblica, allarmata dalla possibile cessione a privati di un bene di particolare importanza storico-artistica”, rimarca la nota.

“In particolare, l’avv. Benvegna, mediante la diffusione di notizie palesemente infondate e create ad arte, aveva pubblicizzato, anche sui social network come facebook, tale possibile vendita, che però non era stata mai disposta dal Giudice dell’esecuzione; con ciò ingenerando nell’opinione pubblica delle reazioni incontrollate e soprattutto contribuendo a gettare discredito sull’Amministrazione Comunale. Peraltro, tali fatti avvenivano in concomitanza con le elezioni comunali del 2018 ed erano stati cavalcati ad arte dai candidati che si opponevano all’ing. Di Pane, al solo fine di alimentare polemiche strumentali. Con il provvedimento reso dal Tribunale di Patti, invece, si conferma l’insussistenza di un qualsiasi rischio di vendita all’asta del bene e, soprattutto, il buon operato dell’Amministrazione Comunale di Frazzanò. È ora incontestabile che il Sindaco ed il Comune di Frazzanò abbiano invece agito a tutela del patrimonio dei cittadini, non solo di quello storico – artistico”, concludono.

