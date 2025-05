Messina in Serie D, Antonini: “una iattura per la Sicilia”. E sul futuro…

StrettoWeb

“Retrocede ahimè il Messina. Una vera iattura per la Sicilia che prossimo anno poteva avere tante squadre nel professionismo del calcio con Palermo, Trapani. Catania e Siracusa. Si deve salvare la situazione visto che sarebbe clamoroso non vederla iscritta neanche in D per via di presunti debiti. Mettiamoci la lente sopra”. Così, su “X”, il presidente del Trapani Valerio Antonini, che nei mesi scorsi aveva provato a fare qualcosa per salvare il club, attraverso intermediari.

L’imprenditore romano ribadisce un concetto che già aveva avanzato in passato: quello legato ai dubbi sull’iscrizione in Serie D per via dei tanti problemi.