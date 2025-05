Messina, Russo e Calabrò contro Amam: “è forte con i deboli e debole con i forti. Attacca i morosi ma deve tanti soldi al comune”

StrettoWeb

La questione Amam sta facendo discutere la città di Messina con tantissime famiglie che hanno avuto bloccati i conti personali. “Non tuteliamo gli evasori storici dell’acqua ma vogliamo che la legge sia uguale per tutti, anche per Amam che è forte con i deboli e debole con i forti”. E’ quanto affermano in una conferenza stampa i consiglieri comunali del Pd, Alessandro Russo e Felice Calabrò.

“Amam – come evidenziato da Calabrò – non ha pagato i debiti al comune. Mentre l’amministrazione ha concesso all’azienda partecipata di poter posticipare i debiti ed iniziare a pagare da quest’anno, le famiglie si vedono bloccati i conti correnti”, conclude Calabrò.

–