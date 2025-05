Messina, all’Istituto Albino Luciani concluso il progetto ADMO “Musetto Grazioso”

StrettoWeb

Si è concluso oggi, presso l’Istituto Albino Luciani di Messina di Primo Molino, il progetto “Musetto Grazioso”, promosso dall’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) di Messina, in collaborazione con il Comune di Messina con il supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili. Il percorso educativo, avviato nel dicembre scorso presso l’istituto Mazzini-Gallo, ha coinvolto complessivamente 672 alunni di dieci scuole cittadine, tra cui: Albino Luciani, Mazzini-Gallo, Vittorini, Enzo Drago, Principe di Piemonte, Cannizzaro Sant’Antonio, Cannizzaro Cristo Re, Pascoli, Boer, Santa Margherita, Tremestieri, Villa Lina ed Evemero.

Le dichiarazioni di Cannata

“Un progetto di grande valore educativo e sociale – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata – che ha saputo coniugare l’importanza della solidarietà con il linguaggio adatto ai più piccoli. ‘Musetto Grazioso’ ha offerto ai bambini un’occasione preziosa per riflettere sul significato del dono, attraverso attività che hanno stimolato l’empatia, la gentilezza e l’attenzione verso l’altro. Il successo di questa edizione ci incoraggia a proseguire e ad ampliare ulteriormente la rete delle scuole partecipanti nei prossimi anni”.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo da dirigenti scolastici, docenti, genitori

Giunto alla sua terza edizione, il progetto è stato accolto con entusiasmo da dirigenti scolastici, docenti, genitori e, soprattutto, dagli alunni, che hanno partecipato attivamente e con passione. I bambini, infatti, sono stati coinvolti in attività che li hanno portati a esprimere il concetto di dono con gesti concreti: abbracci e carezze ai genitori, compagnia ai nonni, attenzione ai compagni più fragili.

“Obiettivo centrato – ha affermato il presidente ADMO Messina, Salvatore Parrino –. Abbiamo assistito a un coinvolgimento autentico e partecipato da parte dei bambini, che hanno saputo interiorizzare e tradurre il valore del dono in comportamenti quotidiani. A ciascun partecipante è stato distribuito un volumetto da colorare e condividere con docenti e genitori, culminando nella drammatizzazione di una filastrocca incentrata sul dono, che ha rappresentato un momento di grande emozione e condivisione”. Il progetto si conferma così come un appuntamento educativo significativo per la città, grazie al sostegno costante dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione sinergica tra scuole, famiglie e associazioni del territorio.