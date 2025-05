Messina: proseguono i lavori sull’acquedotto Santissima, ancora disservizi idrici in città

StrettoWeb

Proseguono i lavori sull’acquedotto Santissima a Messina. La perdita individuata è stata riparata, ma si rendono necessari ulteriori interventi all’interno della camera di manovra, che saranno completati nelle prossime ore. La distribuzione dell’acqua potrà riprendere regolarmente nel tardo pomeriggio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Fino al completo ripristino del servizio, il personale di AMAM continuerà a garantire la distribuzione tramite autobotte, presente in piazza a Galati Santa Lucia e in via Comunale, nei pressi della chiesa di Santa Margherita.

Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711. Numero Verde: 800 085584

