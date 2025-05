Messina: l’acqua è potabile, arriva l’ok dell’Asp

StrettoWeb

Dopo mesi di tensioni e polemiche arriva l’ok dell’Asp di Messina sull’utilizzo dell’acqua per il consumo umano. L’esito delle analisi, durate per mesi, ha dato esito positivo per i pozzi di Oteri e Busà. L’ordinanza sindacale dello scorso settembre con cui il sindaco Federico Basile ne ha autorizzato il consumo deve subire delle modifiche. Da evidenziare che, durante un consiglio comunale straordinario, era stata annunciata l’idoneità soltanto per il pozzo Cucinotta nella zona di Mili.

Insomma, si chiude una vicenda che ha creato un grande dibattito in città e talvolta molta preoccupazione tra i cittadini, tanto che, il primo cittadino, è dovuto intervenire più volte per rassicurare tutti.

