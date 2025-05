Messina, accolti i nuovi volontari del Servizio Civile

StrettoWeb

Il Comune di Messina è lieto di annunciare l’arrivo di giovani volontari del Servizio Civile Universale, che prenderanno servizio alla Biblioteca comunale e all’Infopoint di Palazzo Weigert. L’ integrazione di forze giovani e motivate contribuirà significativamente al rafforzamento dei servizi offerti alla cittadinanza e al miglioramento dell’accoglienza turistica della città. I volontari, selezionati nell’ambito del nuovo progetto sul Turismo, supporteranno gli uffici nella promozione del patrimonio locale, nell’accoglienza dei visitatori e nell’organizzazione di eventi volti a valorizzare le bellezze di Messina. La loro presenza sarà fondamentale per implementare nuove iniziative e per migliorare l’esperienza dei turisti che scelgono la nostra città.

Parallelamente, i volontari del settore Cultura, assegnati alla Biblioteca comunale, affiancheranno il personale esistente nella gestione delle collezioni, nell’assistenza agli utenti, nell’organizzazione di attività culturali e di promozione della lettura. Il loro contributo sarà prezioso per rendere la Biblioteca un centro ancora più dinamico e accessibile per tutti i cittadini, in particolare per i più giovani.

I volontari del settore Turismo sono Federico Lotta, Ivana Piserà, Riccardo Caputi e Cristina Marretta; quelli del settore Cultura Giovanni De Maggio, Giulia Contarino, Elisa Milone e Alessia Vita.

L’Amministrazione comunale di Messina, nella persona del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche Culturali e al Turismo Enzo Caruso, esprime il più sentito benvenuto ai nuovi volontari, augurando loro un proficuo percorso di crescita personale e professionale, e allo stesso tempo ringrazia Carmelo Arnò, Chiara Calì, Chiara Maria Piras e Giuseppe La Paglia per il prezioso e fattivo contributo alla riuscita di numerosi eventi. L’investimento nel Servizio Civile rappresenta un’opportunità unica per i giovani di mettersi al servizio della comunità, acquisendo competenze preziose e contribuendo attivamente allo sviluppo del proprio territorio.