Messina, a Piazza Duomo l’evento “Un Giorno per Martina”

Sabato 24 maggio, alle ore 17.30, a piazza Duomo, si svolgerà “Un Giorno per Martina”, evento organizzato in memoria della piccola Martina Merulla, la bambina messinese di 7 anni morta il 23 agosto scorso in un incidente sull’autostrada A2, nel Salernitano. La manifestazione è finalizzata al ricordo di Martina e alla sensibilizzazione della cittadinanza all’attenzione sulle strade, a far crescere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti della sicurezza stradale, incoraggiando comportamenti responsabili da parte di tutti gli utenti.

Il sindaco Federico Basile interverrà con un video messaggio. Saranno presenti gli assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, alle Politiche Giovanili Liana Cannata, alla Sicurezza Urbana Roberto Cicala e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Antonio Pelleriti terrà una lezione di educazione stradale. Martina Merulla era iscritta ad una scuola di danza e sabato prossimo, in suo ricordo, si esibiranno le scuole Lula Centro Danza (organizzatrice), Corazon Latino, Accademia D&D, Special Song (palestra) Sya Dance, Team Diablo Messina, Maracaibo, Battiti di Danza, Global Fitness (palestra), Domy (istruttrice di Zumba) e la cantante Paola Massarotti.