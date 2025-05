Messina: 6 arresti nell’ultima settimana per spaccio di droga, reati contro il patrimonio e violazione della sorveglianza speciale

StrettoWeb

Viola la misura della sorveglianza speciale e va in giro per la città, ma viene scoperto ed arrestato – nella flagranza di reato – da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro. Si tratta di un 23enne messinese, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, scaturita a seguito di proposta dei Carabinieri per i diversi precedenti penali a suo carico, in particolare per reati inerenti gli stupefacenti ed evasione, commessi nei periodi in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’individuo è stato avvistato e bloccato da una pattuglia di militari dell’Arma, mentre stava girando per la città, nella fascia oraria in cui aveva invece l’obbligo di permanere nella sua abitazione. Condotto in caserma, il 23enne è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

6 arresti nell’ultima settimana

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti su tutto il capoluogo peloritano, nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, hanno arrestato 6 individui messinesi, 5 destinatari di ordinanza di carcerazione in regime carceraria e uno agli arresti domiciliari. Tre dei provvedimenti sono scaturiti da richieste di aggravamento e tre, invece, per condanne inerenti reati contro il patrimonio e nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.