Messina: 1° Maggio al “Ringo” con sport, animazione e musica | FOTO

StrettoWeb

“Spiaggia del Ringo torna a vivere e si riempie di energia! Già dal 2018 si è lavorato per recuperare questo luogo storico per restituirlo alla comunità, e ci siamo riusciti.. perché la spiaggia del Ringo è pronta ad accogliervi. Fino alle 21 vi aspettano: animazione per adulti e bambini insieme a Messina Social City, tornei di beach volley organizzati da Team Volley Messina, Musica dal vivo e DJ set dalle 16 alle 21“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Una giornata per vivere la spiaggia in allegria tra sport, socialità e buona musica. Buon Primo Maggio a tutti”, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.