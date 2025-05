Melito, uscita didattica per gli studenti del Familiari

StrettoWeb

Giornata intensa e ricca di stimoli per gli studenti dell’indirizzo IPASR dell’IIS “Familiari”, protagonisti di un’attività laboratoriale presso una azienda apistica nel territorio di Condofuri. I ragazzi hanno preso parte a una lezione pratico-dimostrativa nel laboratorio di estrazione e lavorazione del miele, vivendo in prima persona le diverse fasi della filiera: dalla produzione alla trasformazione, fino agli aspetti commerciali.

“L’azienda- spiega il Prof. Domenico Franco – da anni sede di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione sul campo dei nostri studenti, che hanno avuto l’opportunità di cimentarsi attivamente nelle varie attività, affiancando il personale esperto. Non sono mancati, naturalmente, momenti di convivialità e ristoro, curati dai responsabili, che hanno accolto studenti e docenti con grande disponibilità. Esperienze come queste confermano il valore della didattica laboratoriale e del contatto diretto con il mondo del lavoro: un’occasione preziosa per imparare facendo, con lo sguardo già rivolto alla prossima attività formativa”.