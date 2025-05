La Mediterranea di Reggio Calabria avrà il suo il Campus: venerdì la presentazione alla presenza del Ministro dell’Università

StrettoWeb

Domani, Venerdì 9 maggio, sarà il Ministro dell’Università e della Ricerca, la parlamentare Anna Maria Bernini, a mettere il sigillo sul progetto del Campus del Mediterraneo, l’imponente opera fortemente voluta dall’On. Francesco Cannizzaro, che verrà realizzata nel cuore della città di Reggio Calabria grazie all’emendamento a sua firma alla Legge di Bilancio 2025, portando in dote all’Università degli studi Mediterranea 4 milioni di euro. Una costruzione che, di fatto, stravolgerà il concetto fisico di ateneo in riva allo Stretto, regalando a Reggio il primo campus universitario della storia.

Le dichiarazioni di Cannizzaro

“In totale sintonia con il Rettore Giuseppe Zimbalatti, che sta brillantemente curando il progetto, consegneremo un’opera all’avanguardia – afferma il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia – Edifici accademici, residenze studentesche, spazi ricreativi, impianti sportivi, biblioteche, mense, laboratori, aree verdi, moderni sistemi di accessibilità e mobilità per le persone con disabilità: il campus sarà la chiave di volta per trattenere i ragazzi nella nostra terra e per attirarne altri provenienti da diverse zone d’Italia, d’Europa e del mondo, in linea con l’azione di rilancio che stiamo attuando ormai da qualche anno a Reggio e in Calabria, grazie all’asse creato con la Regione e col Governo nazionale. E sono felice che sia proprio un Ministro di Forza Italia e un’amica come Anna Maria Bernini a fare da ‘madrina’ a questo nostro rivoluzionario progetto.”

E a proposito di Forza Italia e di risultati raggiunti, il grande evento mattutino dell’Università non sarà l’unico appuntamento pubblico del Ministro nella sua giornata a Reggio Calabria. I risultati e le prospettive di una rinnovata Calabria a trazione Forza Italia, saranno infatti tema centrale della conferenza indetta nel pomeriggio dello stesso giorno presso la sede della Segreteria regionale di Forza Italia (via Quartiere militare, 20 – Reggio Calabria).

Programma

Qui di seguito riepilogati tutti gli incontri politico-istituzionali a cui parteciperà il Ministro:

ore 11 , Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, Aula Magna “Quistelli”, presentazione del “Progetto Campus del Mediterraneo”;

, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, Aula Magna “Quistelli”, presentazione del “Progetto Campus del Mediterraneo”; ore 16 , conferenza “La Calabria e Forza Italia, risultati e prospettive”, alla presenza di Dirigenti, Sindaci e Amministratori di Forza Italia presso la sede della Segreteria Regionale;

, conferenza “La Calabria e Forza Italia, risultati e prospettive”, alla presenza di Dirigenti, Sindaci e Amministratori di Forza Italia presso la sede della Segreteria Regionale; ore 17:30 , inaugurazione della mostra “Io qui sottoscritto, testamenti di grandi Italiani”, presso Palazzo San Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria, organizzata dal Comitato regionale Notarile di Reggio Calabria;

, inaugurazione della mostra “Io qui sottoscritto, testamenti di grandi Italiani”, presso Palazzo San Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria, organizzata dal Comitato regionale Notarile di Reggio Calabria; ore 18, evento “Festa dell’Europa – Calabria testimone dei valori europei” presso il Palmarium del Consiglio regionale della Calabria, area verde di Palazzo Campanella, promossa dall’Eurodeputato di Forza Italia On. Giusi Princi.

