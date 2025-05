Math in Action 2025: la matematica protagonista al Museo di Reggio Calabria

StrettoWeb

Un pomeriggio di scienza, cultura e bellezza ha animato la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove martedì 20 maggio si è svolta con straordinario successo la seconda edizione di Math in Action, evento di divulgazione scientifica promosso dal Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), l’associazione Calabria Formazione e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

La manifestazione si è confermata un appuntamento di rilievo

La manifestazione si è confermata un appuntamento di rilievo nel panorama della divulgazione scientifica del Sud Italia ed ha registrato il tutto esaurito con giorni di anticipo: i posti disponibili sulla piattaforma Eventbrite sono andati sold out, a conferma del forte interesse verso un’iniziativa capace di coniugare contenuti di alto livello, rigore scientifico e accessibilità, in una location simbolica, la terrazza panoramica del MArRC, che affaccia sullo Stretto, crocevia di storia, bellezza e sapere.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali dell’architetto Raffaella Marletta, che è intervenuta a nome del direttore del Museo, dott. Fabrizio Sudano, assente per impegni istituzionali fuori sede. Nel suo intervento, Marletta ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di mettere in dialogo ricerca accademica, territorio e patrimonio culturale, nella prospettiva di una fruizione ampia e condivisa della conoscenza.

Lo svolgimento dei lavori è stato sapientemente guidato dalla prof.ssa Patrizia Rogolino, coordinatrice del Corso di Laurea in Matematica dell’Università di Messina, che ha dosato con equilibrio i tempi degli interventi e gestito con attenzione e sensibilità il dialogo con il pubblico, favorendo un clima di partecipazione attiva e costruttiva.

Programma della giornata

Il programma della giornata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, composto da studenti, docenti, professionisti e semplici appassionati, che ha gremito la sala conferenze con posti esauriti già da giorni tramite prenotazione online. I partecipanti hanno potuto assistere a quattro seminari divulgativi che hanno offerto prospettive differenti ma complementari sulla matematica contemporanea:

Francesco Oliveri (Università di Messina) ha aperto il pomeriggio con la conferenza dal titolo “Non c’è due senza tre”, una riflessione tra rigore logico e aneddotica matematica, capace di illustrare con eleganza il potere strutturante delle simmetrie e delle relazioni numeriche.

(Università di Messina) ha aperto il pomeriggio con la conferenza dal titolo “Non c’è due senza tre”, una riflessione tra rigore logico e aneddotica matematica, capace di illustrare con eleganza il potere strutturante delle simmetrie e delle relazioni numeriche. Giorgio Nordo (Università di Messina) ha poi proposto il seminario “Il mio linguaggio è funzionale: una chiacchierata su Matematica e Programmazione”, in cui ha esplorato in chiave accessibile i legami tra astrazione matematica e linguaggi di programmazione, con un’attenzione particolare al paradigma funzionale e alle sue implicazioni per il pensiero computazionale.

(Università di Messina) ha poi proposto il seminario “Il mio linguaggio è funzionale: una chiacchierata su Matematica e Programmazione”, in cui ha esplorato in chiave accessibile i legami tra astrazione matematica e linguaggi di programmazione, con un’attenzione particolare al paradigma funzionale e alle sue implicazioni per il pensiero computazionale. A seguire, Emanuele Sgroi (Università di Messina) ha condotto il pubblico ne “Il paradosso della semplicità: automi cellulari, calcolabilità e caos”, una panoramica coinvolgente su come modelli semplici possano generare comportamenti complessi, toccando concetti come il determinismo, la complessità emergente e i limiti della computazione visti, tra l’altro, per mezzo del Gioco della Vita del matematico John Conway.

(Università di Messina) ha condotto il pubblico ne “Il paradosso della semplicità: automi cellulari, calcolabilità e caos”, una panoramica coinvolgente su come modelli semplici possano generare comportamenti complessi, toccando concetti come il determinismo, la complessità emergente e i limiti della computazione visti, tra l’altro, per mezzo del Gioco della Vita del matematico John Conway. Ha chiuso il ciclo degli interventi Lorenzo Affè (Università di Messina), con “Oltre Euclide: la geometria che non ti aspetti”, un viaggio tra geometrie non convenzionali, spazi astratti e applicazioni inattese, capace di affascinare anche i meno esperti con un approccio visivo e intuitivo.

Alla fine di ciascun intervento, i partecipanti hanno posto domande, espresso osservazioni e dialogato con i relatori, dando vita a momenti di confronto particolarmente vivaci e stimolanti, a testimonianza di un coinvolgimento profondo e consapevole.

Il Comitato Scientifico (Matteo Gorgone, Giorgio Nordo, Francesco Oliveri, Patrizia Rogolino) e il Comitato Organizzatore (Romano Britti, Antonio Galletta, Carmelo Nucera) esprimono la propria soddisfazione per la straordinaria partecipazione e ringraziano il Museo, il Comune di Reggio Calabria, i relatori e tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa.

La partecipazione all’evento, rientrante tra le attività di Terza Missione dell’Università di Messina, ha dato diritto a un attestato valido come attività di PCTO per gli studenti delle scuole secondarie superiori e come autoaggiornamento per i docenti.

Math in Action si conferma così come un appuntamento capace di valorizzare la matematica come linguaggio universale, ponte tra discipline e chiave per leggere la complessità del mondo. Un invito, rivolto a tutti, a guardare la realtà con occhi nuovi.