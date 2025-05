Marina di Gioiosa, Rocco Femia: “basta immobilismo, torniamo a splendere”

StrettoWeb

“Cari concittadini di Marina di Gioiosa Ionica, questo è un momento cruciale per il futuro della nostra amata città! Stasera, davanti a voi, voglio parlarvi con il cuore in mano, con la passione di un cittadino che ama profondamente la sua terra, la sua Marina di Gioiosa”. Con queste parole, Rocco Femia, candidato sindaco per la lista “Cuore e Futuro”, si è rivolto ai propri concittadini, in una gremita Piazza Zaleuco, lanciando un appello appassionato al voto in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio. “Se dopo tanti anni, la nostra comunità ricorda ancora con affetto ciò che abbiamo realizzato, significa che stavamo amministrando bene. Questo è un concreto dato di fatto. Avevamo portato Marina di Gioiosa Ionica ad essere una delle perle della Calabria, ricevendo diversi riconoscimenti. E sapete perché? Perché amiamo questa città. Perché abbiamo lavorato con dedizione, con impegno, con la consapevolezza che Marina di Gioiosa merita il meglio”.

Femia non nasconde la sua amarezza per la situazione attuale: “Purtroppo, con grande amarezza, devo constatare che dopo la nostra amministrazione, è calato il sipario, il nulla. Non siamo noi a dirlo, sono i fatti. Sono i fatti concreti, tangibili, che testimoniano l’immobilismo, l’assenza di visione, la mancanza di amore per questa città. Le parole, si sa, svaniscono nel tempo. Ma i fatti, quelli rimangono. E i fatti, oggi, ci dicono che Marina di Gioiosa ha bisogno di un cambiamento. Dobbiamo pensare al futuro prendendo ispirazione solo dal nostro passato, fatto di concretezza, di risultati, di amore per la nostra terra”.

Il candidato sindaco sottolinea l’ammissione pubblica di fallimento del suo avversario: “E non dimenticate, cari concittadini, che il candidato sindaco dell’altra lista, proprio in questa piazza qualche giorno fa, ha ammesso di aver fallito, nei cinque anni di amministrazione, il rapporto con tutti i cittadini. Lo ha ammesso pubblicamente lui in questa piazza. Cosa significa? Che loro hanno amministrato per 5 anni senza tenere conto delle difficoltà dei cittadini”.

Femia esorta i cittadini a votare: “Ed è per questo che vi chiedo, con tutto il cuore, di andare a votare il 25 e 26 maggio. Con il vostro voto avete il potere di trasformare tutto ciò che non è stato fatto, oppure è stato fatto male, da un’egoistica amministrazione che non ha ascoltato i suoi cittadini. Ogni voto è un seme che farà rifiorire Marina, riportandola al suo meritato splendore. Questo è quello che tutti noi meritiamo, frutto del nostro amore per la città!” Il candidato riprende le parole di Domenico Lupis: “E voglio riportare una frase di Domenico Lupis: ‘le associazioni sono nate perché la politica è stata assente in questi anni’. Le associazioni sono nate ‘per amore’ verso la città, così com’è nata la nostra lista di persone perbene!”.

“L’amore per Marina di Gioiosa Jonica”

Femia ribadisce il suo amore per Marina: “Lo sapete tutti che non mi sono candidato per ambizione personale, non mi sono candidato per interessi di parte. Sono qui, ancora una volta, perché amo questa città. Perché sento il dovere di mettere a disposizione la mia passione, la mia determinazione, per restituirle il suo antico splendore. E lo faccio, lo ripeto per l’ennesima volta, per amore! Per amore di Marina di Gioiosa. Per amore verso tutti i miei concittadini. Con ‘Cuore e Futuro’ abbiamo un progetto ambizioso per un futuro roseo, un futuro di prosperità e benessere per tutti. Giovani, anziani, imprese, associazioni… tutti!”

Il candidato sindaco descrive la sua visione per il futuro: “Immaginiamo una Marina con servizi efficienti e moderni, che rispondano alle esigenze di ogni cittadino. Immaginiamo una città che valorizzi le sue risorse naturali e culturali, che attragga turisti da ogni parte d’Italia e del mondo. Immaginiamo una Marina che crei opportunità di lavoro per i nostri giovani, che offra spazi di aggregazione e di cultura per le nostre famiglie. Immaginiamo una città che si prenda cura dei suoi anziani, che garantisca loro una vecchiaia serena e dignitosa. Immaginiamo una Marina di Gioiosa Ionica che sia un modello di sviluppo sostenibile, che rispetti l’ambiente e che tuteli il nostro patrimonio. Immaginiamo una città che sia un faro di speranza per tutta la Locride, un esempio di buona amministrazione, di partecipazione e di amore per la propria terra. Questo è il futuro che vogliamo costruire insieme. Un futuro di ‘Cuore e Futuro’, un futuro che nasce dall’amore per Marina di Gioiosa e dalla consapevolezza che insieme possiamo farcela”.

Femia conclude tra gli applausi e una piazza che ha faticato a contenere i tanti concittadini presenti, con un appello al voto: “Ma tutto questo, cari concittadini, dipende da voi. Dipende dal vostro voto. Il 25 e 26 maggio, avete la possibilità di scegliere. Di scegliere tra un passato di immobilismo e un futuro di speranza. Di scegliere tra chi ama questa città e chi la vede solo come un palcoscenico per le proprie ambizioni. Vi chiedo, con tutto il cuore, di darci la vostra fiducia. Vi chiedo di votare Rocco Femia sindaco. Insieme possiamo far rinascere Marina di Gioiosa Ionica. Insieme possiamo farla tornare a splendere”.