Marina di Gioiosa, parco giochi devastato. Marziale: “delinquenti. Regalerò ai bimbi una delle giostrine”

“Non sono balordi, che dizionari della lingua italiana accostano al sinonimo di “tardo di mente, tonto, sciocco, stupido”, tantomeno sono vandali, che distruggono per gusto pervertito o per grossolana ignoranza e insensibilità. Sono delinquenti, cioè persone che commettono fatti previsti dalla legge come delitti. E distruggere un parco giochi è un delitto, che mina alla spensieratezza, allo svago, all’appuntamento giocoso dei più piccoli, che lo sognano magari una settimana intera”: è quanto dichiara il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in merito alla distruzione del parco giochi a Marina di Gioiosa Ionica, devastato da una furia umana inspiegabile.

Per Marziale: “non monta in me rabbia, per lo spazio di divagazione distrutto, per la possibilità di socializzazione reale mandata all’aria a vantaggio dell’isolamento dei bambini davanti ai mezzi di comunicazione. Sale, invece, la curiosità di avere davanti questi delinquenti e chieder loro: perché? Una domanda che non può essere elusa con la giustifica del disagio, in quanto atto delinquenziale lucidamente mirato”. “Quando sarà rimessa a posto l’aria giochi, il Garante regalerà una delle giostrine – conclude Marziale – nella certezza che gli inquirenti individueranno nel frattempo i responsabili”.