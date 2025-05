Elezioni Marina di Gioiosa, Nicola Catalano (Cuore e Futuro): “con Rocco Femia la città rinascerà”

StrettoWeb

“Desidero ringraziare di cuore il Professor Rocco Femia, un amico e una persona umile, come tutta la sua famiglia. Marina di Gioiosa merita un sindaco come lui. Firmare la mia candidatura è stata un’emozione grande, che mi ha dato subito la voglia di lavorare per tutti i cittadini. È un orgoglio per me far parte della squadra di ‘Cuore e Futuro’, il mio desiderio è contribuire con le mie idee al futuro della nostra cittadina”. E’ quanto ha dichiarato Nicola Catalano, candidato al consiglio comunale nella lista “Marina di Gioiosa – Cuore e Futuro” a sostegno del candidato sindaco Rocco Femia. Catalano ha sottolineato come “la figura Femia è un punto di riferimento per la comunità, una persona che incarna quei valori di umiltà e dedizione che abbiamo urgenza di riscoprire. Un uomo che ha sempre messo al primo posto il bene della nostra città e la sua passione è contagiosa. Con lui, possiamo tornare ad essere orgogliosi di essere cittadini di questa splendida città”.

Catalano ha espresso la volontà di far rinascere Marina di Gioiosa, coinvolgendo attivamente tutta la cittadinanza: “Non basta solo la forza della nostra squadra, serve il contributo di tutti. Insieme, possiamo discutere e risolvere i problemi e far rinascere la nostra città. Siamo una squadra con esperienze diverse, che si completano a vicenda. Lavoreremo su progetti fattibili, rilanciando l’economia locale, tutelando l’ambiente e investendo in turismo, sport e scuole. Apriremo una nuova fase per Marina perché vogliamo che finalmente i cittadini siano protagonisti delle scelte per il futuro. Creeremo spazi di confronto e di ascolto, perché insieme possiamo costruire una città a misura di tutti. Vogliamo che ogni singolo cittadino si senta parte attiva di questa rinascita e senta che la sua voce conta davvero”.

Catalano ha concluso ribadendo la sua motivazione: “Mi candido per amore del mio paese e con il pieno sostegno della mia famiglia. Sono nato e cresciuto qui, conosco le potenzialità e le difficoltà di questo territorio. Voglio mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio della comunità, per costruire un futuro migliore per i nostri figli. Tutti mi conoscono come cittadino onesto e rimarrò tale. Voglio dare sostanza al desiderio di cambiamento dei cittadini. Marina di Gioiosa ha bisogno di partecipazione, passione e persone umili. Le parole di Rocco Femia e il suo amore incondizionato per la città, mi hanno convinto, emozionato e mi hanno dato ulteriore slancio per candidarmi. Insieme, possiamo riportare questo paese allo splendore di un tempo e proiettarlo verso un grande futuro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.