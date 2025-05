Marina di Gioiosa, messaggi offensivi contro il candidato sindaco Coluccio: la solidarietà di Femia

StrettoWeb

“Giuseppe Coluccio sindaco dei pagliacci“. È la frase apparsa in alcuni biglietti ritrovati a Marina di Gioiosa. A denunciare l’accaduto lo stesso Giuseppe Coluccio, candidato sindaco delle cittadina reggina che sui social ha scritto: “quando si arriva a questo, vuol dire che stiamo davvero facendo paura. Qualcuno ha pensato bene di far girare fogliettini con scritto “COLUCCIO SINDACO DEI PAGLIACCI”. Noi rispondiamo con il sorriso e con i contenuti, come sempre. Se l’unico modo che hanno per attaccarci è questo, allora significa che siamo davvero sulla strada giusta. E soprattutto: non ci pieghiamo davanti a nessuna provocazione. La politica seria si fa con le idee, il rispetto e il coraggio. Avanti con dignità. Avanti con Marina in Prospettiva“.

La solidarietà di Rocco Femia

In riferimento al post apparso online e alla foto che ritrae un messaggio offensivo rivolto al candidato sindaco Coluccio, Rocco Femia, candidato sindaco della lista “Cuore e Futuro”, esprime piena solidarietà al suo avversario politico.

“Ho appreso con rammarico del messaggio ingiurioso comparso nella nostra città e diffuso sui social. Desidero esprimere la mia solidarietà personale e quella di tutta la lista ‘Cuore e Futuro’ al candidato Coluccio” ha dichiarato Rocco Femia. “La politica, e in particolare una campagna elettorale, deve essere un momento di confronto democratico, di idee e di programmi per il bene della comunità. Attacchi personali, anonimi e di così bassa levatura non appartengono al nostro modo di intendere la partecipazione civica. Noi lavorato esclusivamente sui contenuti“.

Femia prosegue con un affondo sull’uso di tali pratiche: “Messaggi di questo tipo, lanciati da un anonimato vigliacco e diffusi in modo ambiguo, non fanno che avvelenare il clima pre-elettorale e allontanare i cittadini dalla politica. Ci interroghiamo sulla matrice e sulle finalità di simili azioni, che nulla hanno a che vedere con il dibattito democratico e trasparente che noi auspichiamo e pratichiamo ogni giorno. La nostra campagna è stata improntata esclusivamente ad una sana comunicazione politica, evitando anche di cadere nelle tante e banali provocazioni social. Forse anche l’altra lista avrebbe dovuto dedicarsi principalmente ai contenuti anziché alzare più volte i toni sui social“.

“La nostra – prosegue Femia – sana campagna elettorale, quella di ‘Cuore e Futuro’, si basa e continuerà a basarsi sul rispetto, sul dialogo, sull’ascolto dei cittadini e sulla presentazione di proposte concrete per il futuro di Marina di Gioiosa. Non abbiamo bisogno di denigrare nessuno, né di ricorrere a sotterfugi per affermare la nostra visione per la città. Il nostro unico obiettivo è fare il bene del paese, con cuore, impegno e serietà, e questo lo facciamo proponendo soluzioni e non polemiche sterili“.

“Invitiamo – conclude il candidato a sindaco Rocco Femia – tutti i cittadini a non lasciarsi influenzare da queste provocazioni e a concentrarsi sulle reali sfide che attendono Marina di Gioiosa. Siamo qui per lavorare, per ascoltarvi e per essere una voce concreta per tutti voi, con la fiducia e la partecipazione che ci aiuteranno a fare la differenza“.