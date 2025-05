Marina di Gioiosa Ionica: presentazione della Lista “Cuore e Futuro” a sostegno di Rocco Femia

StrettoWeb

La lista “Cuore e Futuro”, a sostegno del candidato sindaco Rocco Femia, invita tutta la cittadinanza alla presentazione ufficiale dei candidati al consiglio comunale. L’evento si terrà sabato 10 maggio 2025 alle ore 20:00 in Piazza Zaleuco. Un’occasione importante per conoscere da vicino le donne e gli uomini che hanno scelto di impegnarsi per il futuro di Marina di Gioiosa, condividendo con la comunità i valori, il programma e la visione che animano la lista “Cuore e Futuro”.

“Una squadra di persone competenti e appassionate, unite dalla volontà di lavorare insieme per il bene della nostra città”, dichiara il candidato sindaco Rocco Femia. “In questa serata, avremo l’opportunità di illustrare il nostro programma, frutto di un ascolto attento delle esigenze dei cittadini e di una profonda conoscenza del territorio. Vogliamo costruire una Marina di Gioiosa più vivibile, dove ogni cittadino si senta parte attiva di una comunità in crescita”, rimarca Femia.

Durante la serata, i candidati avranno modo di presentarsi, raccontando le ragioni del loro impegno e le idee che intendono portare avanti per lo sviluppo della città. “Crediamo fortemente nella partecipazione attiva dei cittadini e nel valore del confronto aperto e trasparente” aggiunge Femia. “Questa serata rappresenta un’occasione importante per ascoltare le nostre proposte e per costruire insieme un futuro”.

