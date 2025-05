Marina di Gioiosa, l’Avv. Barba al fianco del candidato sindaco Femia: “la città ha bisogno di un cambiamento”

StrettoWeb

“Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine a coloro che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura con determinazione ed entusiasmo. Questo supporto ha reso possibile la realizzazione di un mio desiderio, e mi sento sinceramente privilegiato. La consapevolezza che Marina necessita di un cambiamento significativo mi ha spinto ad accettare questa sfida. Voglio mettermi al servizio della comunità e poter rappresentare questa comunità in consiglio comunale con la massima umiltà e disponibilità”. E’ quanto ha dichiarato l’Avv. Danilo Barba, dopo aver ufficializzato in questi giorni la sua candidatura al consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica nella lista “Cuore e Futuro” a sostegno del candidato sindaco Rocco Femia.

“Ritengo – ha sottolineato il noto professionista – che sia dovere di ognuno di noi impegnarsi in prima persona per il bene del nostro paese. Tuttavia, per essere artefici di un cambiamento reale, è fondamentale essere credibili. E la credibilità si costruisce non solo con le parole, ma soprattutto con le azioni concrete. Il nome della nostra lista racchiude in sé il nostro progetto: umiltà, impegno, rispetto per le persone e per le loro diverse idee, e amore per il nostro paese. Questi saranno i principi guida del nostro operato come amministratori. ‘Cuore e Futuro’ significa per noi l’inizio di una nuova fase per Marina di Gioiosa Ionica. Vogliamo infatti ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, coinvolgendoli più possibile nelle scelte amministrative. Questo permetterà sicuramente di migliorare i servizi e di restituire dignità ai cittadini, che troppo spesso si sono sentiti abbandonati dalle amministrazioni precedenti. Oggi più che mai bisogna metterci la faccia per il bene del paese.”

Il programma della lista si basa sulla trasparenza e sul dialogo costante con i cittadini, con l’obiettivo di mettere le persone al centro dell’azione politica e per costruire insieme un futuro migliore per il paese, dove i cittadini siano messi al centro, ai fini di garantire equità, diritti, servizi.

“Un buon politico – conclude l’Avv. Barba – si distingue sulla base di due principi fondamentali e irrinunciabili: le sue competenze e i suoi valori. Sono sicuro che la gente alla fine sceglierà i propri rappresentanti con intelligenza e con coscienza tenendo conto di questi due fattori. È per noi fondamentale ridurre il distacco con la cittadinanza, avvicinare i cittadini alle scelte amministrative, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva, affinché possano interpretare al meglio le nostre intenzioni e contribuire al miglioramento di tutti quei servizi che nascono per supportare e agevolare la comunità”.

