Marina di Gioiosa, Agostino: “tutela sociale e sviluppo economico per crescita autentica”

“Il mio impegno come candidato al Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, nella lista ‘Cuore e Futuro’ con Rocco Femia Sindaco, si fonda su un principio inequivocabile: una comunità che non lascia indietro nessuno. La mia campagna elettorale, finora, ha posto l’accento sulla tutela delle fasce più deboli del nostro territorio, garantendo, se eletto, servizi essenziali come lo scuolabus gratuito per le famiglie in difficoltà economiche, la riduzione del costo dei buoni mensa e un contributo concreto per l’acquisto dei libri di testo. Siamo convinti che la vera forza di una città risieda nella sua capacità di supportare ogni cittadino, senza eccezioni“. Con queste parole, Rocco Agostino, già Assessore alle Politiche Sociali, rilancia la sua visione per Marina di Gioiosa, ampliando il raggio d’azione alle attività produttive e commerciali, pur mantenendo salda l’attenzione alle esigenze sociali.

“Da imprenditore – prosegue Agostino – conosco bene le dinamiche e le esigenze del nostro tessuto economico. Ho al mio fianco un’equipe di esperti del settore, pronta a sostenere un progetto rivoluzionario per tutte le attività del nostro territorio. Vogliamo creare le condizioni per una ripartenza vigorosa, supportando le imprese locali e attirando nuovi investimenti, perché uno sviluppo inclusivo passa anche dalla prosperità economica“.

Un primo intervento concreto che Agostino si impegna a realizzare sarà la riqualificazione del mercato del mercoledì. “Il nostro mercato dovrà essere necessariamente equiparato, per qualità e offerta, a quello di Gioiosa Ionica e Caulonia. È un punto nevralgico della nostra economia locale e merita di essere valorizzato al massimo, diventando un polo di attrazione e un motore per il commercio“.

Rocco Agostino conclude il suo appello alla cittadinanza, sottolineando un punto fondamentale in vista delle prossime elezioni: “Il 25 e 26 maggio, il vostro voto sarà il riflesso della vostra volontà e della vostra coscienza. Vi chiedo di esprimere la vostra preferenza con la massima libertà, senza condizionamenti esterni, scegliendo chi, con ‘Cuore e Futuro’, ha dimostrato e dimostrerà un impegno autentico per il bene comune di Marina di Gioiosa Ionica. La nostra è una proposta chiara, trasparente e basata sulla partecipazione. Scegliete il futuro che desiderate per la nostra città, con la consapevolezza che ogni voto libero è un passo verso una Marina di Gioiosa migliore per tutti“.